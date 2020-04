L’UEFA in aiuto delle Federazioni: erogati 236,5 milioni di euro

TORINO- In questo difficile momento per il movimento calcistico, l’UEFA ha deciso di aiutare le 55 Federazioni erogando 236,5 milioni di euro come annunciato in un comunicato ufficiale: “La UEFA ha erogato 236,5 milioni di euro per aiutare le sue 55 federazioni affiliate ad affrontare le sfide di COVID-19 nei rispettivi paesi. Questo finanziamento HatTrick viene solitamente distribuito alle federazioni nazionali per coprire i costi di gestione e aiutare a sviluppare aree specifiche e mirate del calcio nazionale. Tuttavia, la UEFA ha deciso di consentire a ciascuna federazione di stabilire le proprie priorità alla luce dell’impatto negativo del coronavirus sul calcio a tutti i livelli. Annunciando il finanziamento, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti provocata dalla crisi COVID-19. La UEFA vuole aiutare i suoi membri a rispondere in modo adeguato alle loro circostanze specifiche. Di conseguenza, abbiamo concordato che fino a 4,3 milioni di euro per associazione , pagato per il resto di questa stagione e successiva, così come parte del finanziamento degli investimenti, può essere utilizzato come i nostri membri ritengono opportuno ricostruire la comunità calcistica. Credo che questa sia una decisione responsabile per aiutare il più possibile; e sono orgoglioso dell’unità che il calcio sta mostrando durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro della vita tornando alla normalità. Quando arriverà quel momento , il calcio deve essere pronto a rispondere a quella chiamata”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<