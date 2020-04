Lotito: “Nessuno prende sotto gamba la situazione, ma i calciatori non possono restare fermi per così tanto tempo”

TORINO- Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ai microfoni di Lazio Style24, ha parlato dell’attuale situazione del calcio italiano: “Volevo precisare che nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e degli atleti, ma ho sempre sostenuto che tutte le attività lavorative possano essere espletate se rispettano le norme di sicurezza. Non capisco perché un atleta non possa svolgere la propria attività, che non deve essere considerata ludica. I giocatori hanno una condizione fisica diversa dalle persone normalie possono andare in difficoltà se vengono fermati per così tanto tempo. Io ho il personale che tutti i giorni lavora in ospedali e tutti sono stati dotati di misure di protezione. Certo, io sono per il rispetto delle norme dello stato. Siamo rispettosi delle regole, ma in questo contesto non c’è una validazione scientifica che impedisca ai giocatori di allenarsi. Perché se lavorano nelle fabbriche un calciatore non può svolgere il proprio compito? Il centro sportivo della Lazio, che è uno dei più grandi d’Italia, ha il personale idoneo per poter proseguire la propria attività”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<