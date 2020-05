Lotito contro la Gazzetta dello Sport: “Agirà per vie legali”

TORINO- La Lazio, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, ha fatto sapere che il presidente Claudio Lotito agirà per vie legali, dopo un articolo della Gazzetta dello Sport che, a suo dire, ne avrebbe diffamato la persona: “Il dott. Claudio Lotito ha preso atto dell’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, a firma di Sebastiano Vernazza, finalizzato a diffamare e gettare discredito sulla sua persona. La libertà di informazione non consente di violare il diritto della persona alla sua immagine, e quando viene utilizzata solo come schermo per mettere in ridicolo o colpire qualcuno deve essere sanzionata. Il dott. Lotito ha dato quindi mandato ai suoi legali di reagire in tutte le sedi giudiziarie (civili e penali) per ottenere la tutela che la Costituzione assicura alla persona”.

