Lo. Pellegrini contro le “fughe” all’estero: “Noi rimasti a casa nostra per rispetto”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano Il Tempo, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha lanciato una critica all’indirizzo di quei calciatori che, in questo momento di emergenza, hanno lasciato l’Italia: “Sono rimasto piuttosto stupito di quello che è successo in altre squadre. Noi della Roma abbiamo parlato di questa situazione tramite una video-chiamata e tutti si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto: rimanere a casa senza fare grossi spostamenti. Sono contento perché lo trovo rispettoso non solo nei confronti del club, ma anche di tutti gli italiani”.

