Liverani: “La Lega ha preso decisioni non lineari, si doveva slittare di una giornata”

TORINO- Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al rinvio di alcune gare di serie A previste per questo weekend: “La priorità della salute è di competenza del Governo, che aveva deciso si dovesse giocare a porte chiuse in alcuni campi. Se si decide di non dover disputare cinque gare, la Lega di Serie A, che è garante di 20 squadre, doveva far slittare di una giornata e trovare un turno infrasettimanale. Nel momento in cui la Lega ufficializza una data, non è veritiero dire che la Lega può rintervenire. Questo mi sembra un pochino assurdo. Io ho fatto una lotta anche con le persone normali dicendo che il calcio è bello. Credo che un campionato così bello nella lotta scudetto e nella lotta salvezza non capitava da tanto e quindi andare a prendere una decisione non lineare per tutte le 20 squadre non è stata una scelta giusta”.

