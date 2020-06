Liverani: “Gara equilibrata fino all’espulsione, poi la Juve è venuta fuori. Non è facile giocare ogni tre giorni con così tanti assenti”

TORINO- Dopo il ko in casa della Juventus, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Fino all’espulsione la partita è stata equilibrata. Stavamo cercando di chiudere gli spazi e ripartire. Contro la Juve non era facile, commentare diventa difficile. Credo che i ragazzi stessero palleggiando bene, in 11 contro 11 abbiamo fatto quello che potevamo. Poi è normale che, in 11 contro 10, con le assenze del caso, diventa una partita impari con una squadra così forte. Salvezza? Le statistiche mi interessano poco. I gol subiti non mi interessano, la squadra deve continuare a crescere e recuperare giocatori. Facciamo partite pensando alle prossime partite ed è un problema grande, ma dobbiamo andare avanti. Serviranno punti negli scontri diretti per ritrovare quell’entusiasmo che adesso abbiamo smarrito. I tre mesi di stop ci hanno fatto tornare indietro. Chi ha giocato fino all’espulsione ha fatto bene, rimbocchiamoci le maniche e guardiamo avanti. Barak? Non era della partita, veniva da tanti giorni di inattività e sono stato costretto a metterlo dentro. Stesso discorso vale per Saponara. Dobbiamo recuperare qualche giocatore, ci sono assenze importanti al momento e diventa difficile entrare in condizione giocando così spesso. In questo momento ho a disposizione solo 13/14 giocatori. Non avevo dubbi sulla mentalità dei calciatori e sono sicuro che, con un pizzico di fortuna, negli scontri diretti diremo la nostra”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<