Lippi: “Favorevole a finire la stagione, anche se si dovesse giocare in estate”

TORINO- Ai microfoni di Sportmediaset, Marcello Lippi ha parlato del futuro del campionato italiano: “Io sono favorevole a portare a termine la stagione, anche se si dovesse giocare in estate o a porte chiuse, così come sarei favorevole ad iniziare la prossima annata a gennaio. Ci sono ancora diversi verdetti che il campo deve dare. Scudetto? Contrario ai play-off o ad assegnarlo a chi è primo in classifica al momento dello stop. La Juve resta la squadra da battere, nonostante la Lazio stia facendo un grande torneo. L’Inter ha accorciato il gap e secondo me è ancora in corsa”.

