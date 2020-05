Lione, Aulas: “La decisione di fermare il campionato in Francia è stata prematura”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Le Progres riguardo la stagione in corso: “Il capo dell’ECA mi aveva immediatamente dichiarato che l’UEFA aveva chiarito la situazione sul futuro delle coppe europee, dicendo che era tutto flessibile e che il mese di agosto srabbe potuto essere utilizzato su richiesta dei vari campionati. La decisione di interrompere il campionato in Francia è stata prematura. I paesi hanno ancora tempo fino al 25 maggio per decidere il futuro”.

