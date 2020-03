Liga, Garay è il primo calciatore positivo al Coronavirus

TORINO- Come riportato da Sky Sport, anche in Liga è stato trovato il primo calciatore positivo al tampone del Coronavirus. Si tratta del difensore argentino Ezequiel Garay, in forza al Valencia. Il ragazzo, tramite i suoi profili social, ha spiegato la situazione: “È chiaro che ho iniziato il 2020 in modo negativo. Sono risultato positivo al tampone per il coronavirus, ma sto bene e ora non mi resta che fare attenzione a ciò che dicono le autorità sanitarie. Per ora rimarrò isolato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<