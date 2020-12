Lega Serie A, convocata un’assemble d’urgenza per l’11 dicembre

TORINO- Con un comunicato, la Lega Serie A ha annunciato la convocazione di un’assemblea d’urgenza per l’11 dicembre: “In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata in via d’urgenza per Venerdì 11 Dicembre 2020 in videoconferenza alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 17:00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbale del 19 novembre 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Aggiornamento operazione private equity.

6. Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2020-2021.

7. FMSI “Raccomandazioni Medico-Sanitarie per la Lega Serie A”.

8. Virtualizzazione spalti e cerchio di centrocampo degli Stati per la stagione sportiva 2020/2021.

9. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A".