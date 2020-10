Lega Pro, Ghirelli: “Salute al primo posto, i club hanno avuto grande senso civico”

TORINO- Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della situazione del campionato in relazione all’allarme Covid: “La Lega è intervenuta tempestivamente spostando 14 gare a causa della positività al Covid-19 di atleti o dirigenti. Devo dare atto ai club di grande senso civico. Affrontano con abnegazione, sacrifici e ingenti costi una situazione pesante. Noi abbiamo messo sempre al primo posto il rispetto della salute e di conseguenza l’attuazione del protocollo sanitario. Mi preme ringraziare gli uffici che hanno lavorato con grande impegno durante il fine settimana – ha proseguito Ghirelli – e i presidenti delle società che si fanno carico della situazione: questo ci consente di non rinviare le partite. In un periodo in cui il pubblico ha una scarsa possibilità di accedere allo stadio, è irrinunciabile poter usufruire di un servizio idoneo per ‘vivere’ le partite. E’ indispensabile per mantenere forte il rapporto con i tifosi, perché il calcio è passione, rito, abitudine”.