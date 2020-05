Lega Pro, Ghirelli: “I medici non ci danno chance di ripresa al momento”

TORINO- Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha fatto il punto della situazione sulla ripresa dei campionati ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “I medici al momento non ci danno chance di ripresa perchè non possiamo attuare il protocollo. Vedo però possibile la ripresa con il passare delle setimane, qunado il virus si sarà attenuato e saranno stati fatti progressi in campo scientifico. Fatta questa premessa, o termina il campionato oppure dobbiamo avere come riferimento le norme federali. Se non si finisce il campionato, qualunque soluzione che si prospettera’ sarà difficilissimo che ottenga una maggioranza unanime”.

