Lega Calcio, venerdì l’assemblea che deciderà il futuro del campionato

TORINO- Ancora molto lavoro da fare in Lega Calcio nonostante il rinvio delle partite dei prossimi due weekend sia ormai stato confermato. Ai piani alti del calcio italiano, infatti, si sta decidendo la sorte del campionato, che potrebbe essere definitivamente interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione vera e propria, che sarebbe dovuta essere presa domani, verrà svelata solamente venerdì alle 15. La riunione, inoltre, come comunicato dalla Lega stessa, si svolgerà in teleconferenza.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<