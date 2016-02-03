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LE VOCI - Parola a Diego Armando Maradona su La Gazzetta dello Sport. Il n.10 leggendario del Napoli ha parlato della sua ex squadra, e della corsa scudetto: “Certo, lo seguo sempre il Napoli. Ho visto anche l’ultima partita, il successo con l’Empoli, l’ottima prova di squadra e la punizione di Lorenzo Insigne. Bella. Può essere l’anno buono per vincere, ma il “problema”si chiama Juventus. Non perde mai! (ride, ndr). Se continua così, per il Napoli sarà difficile. Higuain? — dice Maradona —, ma non sta spiccando soltanto lui. Penso a Insigne, a Mertens, a Koulibaly. Tutto il Napoli gioca bene”. Poi il Pibe si sofferma sulla gara contro la Juve: “Sarà una partita importante e molto difficile. All’andata al San Paolo il Napoli ha vinto, i bianconeri hanno un ritmo diverso adesso. Vedremo. Io sono molto felice per il cammino che stanno facendo gli azzurri". 

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