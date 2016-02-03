LE VOCI - Parola a Diego Armando Maradona su La Gazzetta dello Sport. Il n.10 leggendario del Napoli ha parlato della sua ex squadra, e della corsa scudetto: “Certo, lo seguo sempre il Napoli. Ho visto anche l’ultima partita, il successo con l’Empoli, l’ottima prova di squadra e la punizione di Lorenzo Insigne. Bella. Può essere l’anno buono per vincere, ma il “problema”si chiama Juventus. Non perde mai! (ride, ndr). Se continua così, per il Napoli sarà difficile. Higuain? Sì — dice Maradona —, ma non sta spiccando soltanto lui. Penso a Insigne, a Mertens, a Koulibaly. Tutto il Napoli gioca bene”. Poi il Pibe si sofferma sulla gara contro la Juve: “Sarà una partita importante e molto difficile. All’andata al San Paolo il Napoli ha vinto, i bianconeri hanno un ritmo diverso adesso. Vedremo. Io sono molto felice per il cammino che stanno facendo gli azzurri".

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