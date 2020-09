Lazio, Inzaghi: “La squadra ha bisogno di aiuto dal calciomercato, non mi piace fare pronostici”

TORINO – Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari: “Una griglia per il campionato? Non mi piace farne. Come ogni anno, partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, alleno una squadra molto seria. Volevo un altro inizio, sia a livello di calendario che di nuovi giocatori, che non abbiamo ancora visto in allenamento. Siamo in emergenza, ma non deve essere un alibi. I rinforzi? Manca ancora del tempo, lo ha detto anche il presidente. Questa squadra va aiutata, si giocherà tanto quest’anno e già abbiamo avuto diversi infortuni che ci penalizzano. Per esempio il problema di Luiz Felipe ci crea disagi, abbiamo solo 3 difensori più il giovane Armini e Parolo, a cui ho chiesto di adattarsi dietro anche se non è il suo ruolo”.