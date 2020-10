TORINO- Stando a quanto riferito da Tuttosport, il pesante ko per 3-0 di ieri a “Marassi” contro la Samp non è andato giù a Claudio Lotito, presidente della Lazio. La posizione in panchina di Simone Inzaghi non sarebbe più così salda, con il numero uno biancoceleste che starebbe pensando di contattare Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è ancora alla ricerca di una panchina dopo il divorzio dalla Juve.