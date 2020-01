Laudrup: “Eriksen? All’Inter potrà contendere lo scudetto alla Juve”

TORINO- Ai microfoni di BT, l’ex bianconero Michael Laudrup ha parlato dell’approdo in Italia di Christian Eriksen, da poco ufficializzato dall’Inter: “L’Inter ha vissuto periodi difficili negli ultimi anni, ma ora sta tornando ai massimi livelli e può giocarsi lo scudetto con la Juve. Eriksen? Un giocatore di grande talento, con lui lo scudetto non è così irraggiungibile. Certo, i ritmi in serie A sono diversi rispetto alla Premier League, ma sono sicuro che riuscirà ad abituarsi”.