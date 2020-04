La richiesta dell’OMS: stop ai campionati fino a fine 2021

TORINO- Una clamorosa idea rimbalza dal Brasile per quanto riguarda il futuro dei campionati di calcio di tutto il mondo. L’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità), infatti, avrebbe suggerito di stoppare le competizioni almeno fino alla fine del 2021 per evitare il rischio di nuovi contagi, riportata dal sito d’inchiesta brasiliano Veja. Uno scenario, però, al momento appare difficilmente percorribile, con l’UEFA che non si farà condizionare nelle sue scelte.

