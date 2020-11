La FIFA annuncia: “Il Mondiale per Club a febbraio 2021”

TORINO – Una novità per il calcio mondiale ai tempi del coronavirus. Anche lo sport più amato e più seguito al mondo deve correre ai ripari in questa situazione assurda e organizzarsi di conseguenza. Per questo motivo, la FIFA ha dato oggi un annuncio molto importante: il Mondiale per Club si giocherà a febbraio 2021. Con una nota ufficiale, la federazione ha comunicato questa notizia. Ecco le parole della FIFA:

“Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, la FIFA ha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Il Mondiale per Club originariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall’1 all’11 febbraio 2021 e si terrà regolarmente in Qatar“.