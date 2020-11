La Federcalcio uruguayana sotto ispezione del Ministero della Salute

TORINO – Sta scoppiando un caos in Sudamerica con la vicenda della Nazionale Uruguayana. Diversi giocatori della Celeste, infatti, sono risultati positivi al coronavirus e, tra questi, anche alcuni calciatori del campionato di Serie A. Per questo motivo, la Federcalcio uruguayana adesso sarebbe sotto ispezione da parte del Ministero della Salute. Ad annunciarlo è lo stesso ministro del paese dell’America Latina, che avrebbe affermato: “La Federazione calcistica dell’Uruguay è sotto ispezione da parte del Ministero della Salute per la presunta responsabilità nella violazione dei protocolli sanitari“.