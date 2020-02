TORINO- Marash Kumbulla, centrale dell’Hellas Verona e autore del gol dell’1-0 poi annullato per fuorigioco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo: “Purtroppo, anche se non so di quanto, è stato annullato. Dispiace perchè sarebbe stato bello fare un gol nel giorno del mio compleanno. Partita fisica? Ci alleniamo ogni settimana duramente, quindi riusciamo a sostenere questi sforzi. Ora vediamo nel secondo tempo, speriamo di portarla a casa”.