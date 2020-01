Kulusevski ko: lo svedese a rischio per il Cagliari

TORINO- Giornata dai due volti quella di ieri per Dejan Kulusevski. Lo svedese è infatti tornato al gol nella vittoria del suo Parma contro l’Udinese, riportando però un infortunio muscolare che lo ha costretto a sottoporsi quest’oggi ad esami medici. Per il neo-juventino, come riporta il comunicato del club emiliano, una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro, che potrebbe costringerlo a saltare la gara con il Cagliari. Una brutta notizia per lui e per il suo club, proprio nel momento in cui il ragazzo aveva trovato nuovamente la via del gol.