TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato anche di Luis Suarez, da poco passato all’Atletico Madrid: “Mi sembra che mi si voglia dipingere come il cattivo di questa situazione. Ma le decisioni non le ho prese io. Ho grande rispetto di Luis come persona e come calciatore. Gli ho detto più volte che, fosse rimasto, sarebbe stato difficile per lui giocare, ma che avrebbe comunque fatto parte della squadra”.