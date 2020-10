TORINO- Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match con il Ferencvaros: “Sappiamo di non essere i candidati principali alla vittoria, però possiamo andare lontano. Qui al Barcellona si gioca sempre per vincere trofei sia in Spagna che in Europa, ma ci sono squadre maggiormente favorite rispetto a noi, anche sapendo cosa è successo ultimamente”.