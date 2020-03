Klopp: “La mia opinione sul Coronavirus non conta, chiedete a chi è informato su queste cose”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “L’opinione di un allenatore su questo argeomento non è importante. Io indosso un cappello da baseball e ho una barba tagliata male, certe domande dovete farle a chi è realmente informato e può dirci come muoverci in questa situazione. Non importa cosa dicono le persone famose, è importante essere ben informati. Sono preoccupato quanto voi o forse meno, ciò che penso non conta”.

