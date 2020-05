Kean, possibile ritorno in Italia. Il padre di Zaniolo: “La Roma potrebbe aiutarlo a maturare”

TORINO- Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del possibile passaggio di Moise Kean alla Roma: “Nicolò mi ha detto che, a prescindere da qualche comportamento esuberante, Moise è un bravissimo ragazzo. Quelli come lui vorrebbero fare cose normali come gli altri ragazzi della sua età, ma non possono perchè sono costantemente al centro dei riflettori. Alla Roma mio figlio è maturato, imparando dagli errori fatti. Spero Moise possa seguire la stessa strada, anche perchè se sta bene con la testa può diventare uno dei migliori d’Europa”.

