TORINO- Continua su buoni livelli l’avventura di Emre Can al Borussia Dortmund, iniziata lo scorso gennaio dopo la decisione della Juventus di privarsi di lui. Il centrocampista, alla prima da titolare contro il Bayer Leverkusen, ha trovato anche la via del gol, piazzando il pallone sotto il sette con un gran destro a giro da fuori area. Una rete da incorniciare e che i tifosi bianconeri sperano non trasformi in rimpianto la partenza dell’ex Liverpool.