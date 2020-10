Italia women, Bertolini: “Danimarca grande squadra, c’è tanto lavoro da fare”

TORINO- Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Danimarca: “In questo raduno gli aspetti medici hanno avuto la meglio su quelli tecnici. L’attenzione è stata un po’ distolta dalla partita, ma con tutto quello che sta succedendo è normale che sia così. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare solo alla gara di domani, contro una delle big d’Europa. Stiamo facendo dei grandi passi in avanti, ma per annullare il gap con le più forti c’è ancora tanta lavoro da fare”.