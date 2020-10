Italia under20, i convocati per le qualificazioni all’Europeo

TORINO- L’under 20 azzurra si riunirà domani al centro tecnico di Coverciano per svolgere la prima seduta di allenamento in vista delle gare con Islanda, Norvegia e Slovenia, valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo under19, previsto in Veneto dall’11 al 17 novembre. Tra i convocati presenti Manolo Portanova, oltre agli ex juventini Beruatto (prestito al Vicenza), Nicolussi Caviglia (prestito al Parma) e Simone Muratore (ceduto all’Atalanta ma ora in prestito alla Reggiana). Questo l’elenco completo:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Michele Cerofolini (Reggiana);

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza), Samuele Birindelli (Pisa), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori(Roma), Gabriele Corbo (Ascoli), Gabriele Ferrarini (Venezia), Memeh Caleb Okoli (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Destiny Udogye (Hellas Verona), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Salvatore Esposito (Spal), Fabio Maistro (Pescara), Simone Muratore (Reggiana), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie AnthonySalcedo Mora (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).