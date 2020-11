TORINO- Buon test per l’Italia che, in vista delle partite di Nations League con Polonia e Bosnia, regola con un secco 4-0 l’Estonia. Azzurri in vantaggio già dopo un quarto d’ora grazie alla prima rete in Nazionale di Grifo, che firmerà la propria doppietta al 75′ con un rigore. Nel mezzo c’è spazio anche per le reti di Bernardeschi (ottima prova la sua) e per la prima rete in azzurro anche per Orsolini, che chiude il punteggio sul 4-0 finale ancora su rigore.