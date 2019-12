Inzaghi: “Vittoria meritata, i ragazzi meritano serate come queste”

TORINO- Dopo il successo per 3-1 sulla Juventus, Simone Inzaghi è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport: “Fatto qualcosa di magico. In due settimane battere due volte la Juve è incredibile. Stasera abbiamo meritato, il gruppo è forte e si merita questa gioia. Cambi? Ho fiducia in chi viene in panchina, li vedo allenarsi ogni giorno in allenamento. Eravamo padroni del campo, avevo paura di un possibile fallo. Scudetto? Al di là del sogno scudetto dobbiamo lavorare costantemente per goderci serate come queste. I ragazzi credono costantemente nel lavoro che fanno. Dedica? Alla mia famiglia, che sono le persone più importanti. In questi 3 anni e mezzo non ho avuto particolari difficoltà, ma quando non arrivavano i risultati so chi c’era e chi no”.