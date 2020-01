Inzaghi: “Orgoglioso della squadra, ma non guardiamo alla Juve”

TORINO- Dopo il netto successo per 5-1 sulla Sampdoria, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile, per il tecnico biancoceleste, dover rispondere ad alcune domande sullo scudetto: “Sono d’accordo con le parole di Immobile, non dobbiamo guardare alla Juve ma a chi ci sta dietro. Stiamo meritando questa serie di risultati, sono orgoglioso della squadra. Contro la Samp non era semplice, ma i ragazzi sono sempre rimasti uniti e hanno messo subito la gara in discesa. Ci godiamo il successo, ma allo stesso tempo iniziamo a pensare subito al prossimo incontro”.