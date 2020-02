Inzaghi: “La Juve ha un ritmo incredibile, dobbiamo rimanere a contatto”

TORINO- Dopo il successo per 3-2 in casa del Genoa, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della lotta scudetto: “La Juve ha fatto 60 punti e sta tenendo un ritmo incredibile, così come l’Inter. In altri campionati probabilmente saremmo al primo posto, perchè stiamo facendo un qualcosa di incredibile. Abbiamo il dovere di rimanere a contatto con il primo posto il più a lungo possibile. Dobbiamo e possiamo ancora crescere molto di partita in partita”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<