Inzaghi: “Ci giochiamo tutto in 90 minuti, importante non commettere errori”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel, l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in vista della sfida con la Juventus di domani, valevole per la supercoppa italiana: “Mi aspetto un incontro sicuramente diverso da quello visto in campionato, stavolta c’è in palio un trofeo da vincere. Loro hanno qualità enormi e per noi sarà fondamentale non commettere errori, perchè potremmo pagarli a caro prezzo. Serve molta concentrazione in queste situazioni. Si sfidano due club che fino ad ora hanno giocato tante partite. Domani ce la giochiamo in soli 90 minuti”.