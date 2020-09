TORINO – Questa mattina il giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato operato al legamento crociato del ginocchio destro dal professor Fink della clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck. Ora il numero 22 giallorosso rimarrà una settimana in Austria e poi tornerà a Roma per la riabilitazione. Rientro previsto per fine marzo.