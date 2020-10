Inter, Lukaku: “Conte allenatore giusto per vincere, mi ha migliorato in tutto”

TORINO – Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’esperienza intrapresa con i nerazzurri: “Siamo stati fortunati ad avere una madre e un padre che ci hanno sempre aiutato. Cosa consiglio ai ragazzi di oggi? Umiltà, prima di tutto. Quello è il segreto per diventare campioni. Conte? Mi ha migliorato in tutto. Io penso che lui sia l’allenatore giusto per vincere, così come l’Inter. Abbiamo fatto bene sia in campionato che in Europa, ma quest’anno dobbiamo confermare i risultati in campo, e non con le parole fuori. I più divertenti? Sensi, Lautaro, Young, Handanovic e Barella. Il più serio di tutti? Non saprei. Siamo sempre molto uniti, nessuno rimane in disparte. Giocare con lo stadio vuoto è brutto. Poi, si sente tutto. Nella scorsa stagione, contro il Brescia, pronunciai delle parole che non avrei dovuto dire. Si sentirono pure in TV e sui social vennero fuori commenti divertenti. Spero che i tifosi possano tornare presto allo stadio. Razzismo? Mi è capitato, purtroppo, ma non voglio pensarci. La gente qui mi rispetta, e io voglio fare altrettanto e dare tutto per questa maglia. Così vorrei conquistare il rispetto anche degli altri tifosi”.