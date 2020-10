Inter, Conte: “Non sono preoccupato perché quella intrapresa è la strada che rende felice me, i calciatori e il club”

TORINO – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa del momento dei nerazzurri in Serie A: “Non sono assolutamente preoccupato perché quella intrapresa è la strada che rende felice me, i calciatori e il club. Stiamo giocando bene, stiamo facendo un buon calcio e raccogliamo meno di quanto meritiamo. A volte ci puniscono per qualche disattenzione da evitare, ma sono contento che i miei credono a una determinata idea e della determinazione che ci mettono”.