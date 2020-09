Inter, Conte: “Benevento? Sarà una partita tosta”

TORINO – “Sarà una partita tosta sotto tutti i punti di vista anche perché il Benevento l’anno scorso ha fatto un campionato importante in B vincendo con tante giornate d’anticipo. Ha un allenatore che è stato mio compagno di squadra per tanti anni”: lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida con il Benevento guidato da Pippo Inzaghi, “un passionale come me”. “Lo conosco bene dal punto di vista caratteriale e so – aggiunge – quello che riesce a dare alla squadra. Sono contento per Pippo, per ciò che ha fatto l’anno scorso e per come ha iniziato quest’anno. E’ una partita insidiosa alla quale bisogna prestare grande attenzione”.