Infantino: “Superlega? In quanto presidente FIFA non sono interessato a certi discorsi”

TORINO- Il presidente della FIFA Infantino, ai microfoni di aargauerzeitung.ch, ha detto la sua sulla Superlega: “Sono interessato alla Coppa del Mondo, non alla Superlega in quanto presidente FIFA. Non mi interessano le sfide tra Bayern e Liverpool, ma quelle tra Bayern e Boca Juniors. Il Liverpool ha 180 milioni di fan in tutto il mondo. Il Flamengo circa 40 milioni. Il Flamengo ha 39 di questi 40 milioni di tifosi in Brasile. Il Liverpool, invece, ha forse solo 5 milioni di tifosi in Inghilterra, gli altri 175 milioni in tutto il mondo. Voglio che in futuro i club al di fuori dell’Europa abbiano un appeal globale”.