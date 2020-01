“In allenamento si farà male di nuovo” – Douglas Costa risponde così…

TORINO – La fragilità di Douglas Costa è ormai nota a tutti gli appassionati di calcio. Il funambolo brasiliano è sempre più qualcosa di simile a un frutto proibito per i tifosi bianconeri, spesso costretti ad ammirarlo soltanto in pillole, quando invece vorrebbero vederlo sempre in campo. Su Twitter, il brasiliano è stato pungolato per la tendenza all’infortunio. Un tifoso ha commentato così un post di Juventus Fans che esaltava Douglas Costa: “Domani pomeriggio in allenamento si farà male di nuovo”. Ironica la risposta del giocatore, che, con tanto di una grassa risata, ha commentato scherzando: “Domani non c’è allenamento”.