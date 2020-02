Immobile: “Orgogliosi di ciò che stiamo facendo, vogliamo portare avanti il nostro sogno”

TORINO- Ai microfoni di Lazio Style Channel, Ciro Immobile ha parlato del sogno scudetto: “Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo. In estate eravamo partiti da Auronzo con tanti sogni, ma ora ci stiamo divertendo. Il mister, lo staff tutto e la dirigenza ci hanno aiutato, insieme ai tifosi, a creare un gruppo eccezionale. Il Presidente Lotito ha sempre provato a metterci a nostro agio: è importante saper legare l’affetto alla professionalità. I tifosi ci stanno dando una grande mano e stiamo andando avanti insieme a loro. Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno”.

