Grecia, Olympiakos indagato per il calcioscommesse: rischia la retrocessione

TORINO- Lo scandalo calcioscommesse, alla fine, ha colpito anche il campionato greco, non lasciando indenne un club prestigioso come l’Olympiakos. Come riportato da SDNA, infatti, lo storico club ellenico, affrontato in diverse occasioni dalla Juventus in Champions, rischierebbe ora la retrocessione, dopo che nel mirino delle indagini è finito il match giocato contro l’Atromitos. Indagato il presidente Marinakis, insieme a 28 altre persone.

