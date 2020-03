Graziani: “Fossi nei giocatori di Lazio e Napoli mi allenerei soltanto se ci fosse l’ok”

TORINO- Nel corso della trasmissione “Mediaset XXL”, l’ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ha detto la sua in merito al possibile ritorno in campo di alcune squadre di Serie A nei prossimi giorni: “Fossi nei giocatori di Napoli e Lazio mi allenerei solamente se ci fosse l’ok, non capisco dove vivano Lotito e De Laurentiis in questo momento. La situazione è gravissima. La soluzione migliore sarebbe quella di tornare in campo con calma sul finire di maggio, quando le cose potrebbero migliorare”.

