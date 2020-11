TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Mancini? Ho pensato al suo rinnovo già diverso tempo fa, ma ci sono ancora due anni di contratto che ci legano. Sono tanti, ma i progetti a cui lavoriamo richiedono diverso tempo. Troveremo sicuramente la soluzione migliore per entrambe le parti. Stop campionato? In questo momento non vedo rischi”.