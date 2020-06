Gravina: “Serie A pronta a ripartire, auspichiamo un ritorno dei tifosi negli stadi. Ecco cos’è l’algoritmo…”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato intervistato ai microfoni di Radio24: “Quando la Francia ha annunciato il blocco del campionato è stato un momento difficile, perchè avrebbe potuto condizionare le scelte anche degli altri grandi campionati europei. Serie A? Mi rendo conto che ci siano ancora grandi rischi attivi, ma la civiltà della nostra gente ha fatto si che ognuno sviluppasse anticorpi e che, con equilibrio, si decidesse per portare a termine questa stagione. Norme? Oggi ne esistono diverse e sono molto chiare. L’auspicio è che, una settimana prima dell’inizio del torneo, si possa rivalutare l’isolamento di staff e tesserati. Algoritmo? Sappiamo che esistono dei problemi, ma dobbiamo dimostrare di avere alternative credibili e di facile applicazione. È un procedimento sistematico che arriva a un prodotto chiamato ponderazione delle classifiche. Mi fa sorridere come nel nostro Paese ci piaccia avvitarci su espressioni che sono semplicemente votate a trovare equilibri e dare certezze. Io non so se tra 3 o 4 giornate di campionato tutti avranno disputato le stesse gare: cosa vogliamo fare, cristallizzare la classifica e non tenere conto che qualcuno ha giocato meno ed è penalizzato? Io chiedo questo a chi si stupisce e grida allo scandalo per l’algoritmo. È un modo per mettere a disposizione del calcio uno strumento che ci metta tutti alle stesse condizioni. Tifosi? Certamente auspico un ritorno a breve, ma è impensabile tenere tutte le precauzioni in stadi con 60 0 80mila persone. Playoff? In questo momento sono solo un’idea, ma la bozza stilata dalla serie A al momento permette una regolare partenza dal 12 settembre. Se ci dovessero essere impedimenti oggettivi, come sapete l’art. 218 del DL Rilancio consente alla FIGC di derogare alcune norme dell’ordinamento sportivo e riorganizzare la stagione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<