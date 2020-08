Gravina: “Ringrazio atleti e personale coinvolto nello svolgimento delle partite. Già al lavoro per il prossimo anno”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del campionato che già da ieri ha visto la conclusione della stagione per alcune squadre: “Oggi che la A conclude la stagione, la B si avvia ai playoff e ai playout e la C ha già concluso il suo cammino, voglio ringraziare tutti gli atleti e il personale coinvolto. Un grazie anche agli arbitri che hanno dato il loro solito supporto anche in una situazione così complicata. Tutti i protagonisti della ripartenza hanno dimostrato grande responsabilità e disponibilità nel sottoporsi ripetutamente a controlli rigidissimi e a test spesso invasivi. Il calcio italiano ha dato una grande prova di professionalità e competenza, confermando la credibilità del nostro sistema. Con l’auspicio che i nostri club impegnati nelle coppe europee possano raggiungere i risultati che sperano, siamo già da tempo a lavoro per la ripresa della stagione 2020/21”.

