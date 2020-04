Gravina: “Priorità alla ripresa del campionato, vogliamo dare un messaggio di speranza”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della ripresa del campionato: “Bisogna tracciare un percorso per la ripresa e ci stiamo interrogando su come fare. Priorità assoluta alla ripresa del campionato. Le ipotesi sono quelle di riprendere dal 20 maggio o dai primi di giugno, così da portare tutto a conclusione verso luglio. Vogliamo dare un messaggio di speranza a tutti i cittadini, ma il calcio passa in secondo tempo in questo momento. Stiamo cercando di uscire da questo incubo e tutti gli aiuti sono ben accetti. Annullare credo sia abbastanza complicato, con un campionato che ha visto la disputa di oltre due terzi del campionato. Ci sarebbe una grave ingiustizia che porterebbe ad una emergenza legale durante una emergenza epidemiologica. Lo Scudetto bisogna decidere solo di assegnarlo o meno e la stessa Juventus credo abbia espresso un non gradimento di una soluzione di questo tipo. Poi c’è l’indicazione, di interesse internazionale, sulle società che devono andare in Europa.”.

