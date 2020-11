TORINO- Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale, si è espresso sulla posizione delle Asl in merito alla partenza dei giocatori per le Nazionali: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento, perchè la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. L’Italia, da questo punto di vista, non sta facendo una bella figura. Siamo gli unici in Europa ad avere problemi di questo tipo”.