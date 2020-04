Gravina: “Lavoriamo per farci trovare pronti quando le istituzioni daranno il via libera”

TORINO- Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso in merito alla possibile ripresa del campionato di calcio a margine della riunione odierna con il Comitato Medico: “Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale, in questa fase, mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l’attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via”.

