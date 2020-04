Gravina: “Il calcio può aiutare il paese a ripartire”

TORINO- Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine della riunione della Commissione Medica Federale, ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Se e quando riceveremo l’ok per una ripartenza, il mondo del calcio si dovrà far trovare pronto. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società italiana sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese per ripartire. Questo è lo scopo di questa nostra Commissione medica, che ringrazio per il lavoro svolto”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<